Pisica ta se sperie de baloane? Care este motivul surprinzător, de fapt De obicei, pisicile pot sa para neinfricate. Exista momente, insa, cand se comporta intr-un fel pe care noi, oamenii, il percepem a fi de-a dreptul irațional. Unul dintre cele mai comune astfel de exemple implica prezența baloanelor intr-un anumit cadru. Nu, nu ni se pare – animalul de companie chiar se teme de ele. Afla […] The post Pisica ta se sperie de baloane? Care este motivul surprinzator, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

