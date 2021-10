Piromană ridicată de poliție, după ce a încercat să incendieze un magazin din București O femeie a fost ridicata de poliție, dupa ce anchetatorii au descoperit ca a vrut sa dea foc unui magazin de electrocasnice, in urma cu cinci zile. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate in incinta magazinului din sectorul 6 al București se vede cum suspecta se plimba printre rafturi, fara sa se grabeasca, se oprește in spatele unor cutii, astfel incat camerele sa nu poata surprinde exact ce face, apoi se indeparteaza incet. Imediat, se vad flacari care cuprind o zona a magazinului. Doi angajați au intervenit rapid cu un extinctor și au oprit flacarile. Au ars insa produse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

