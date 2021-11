„Piramida energetică” a românilor? Legenda Sfinxului din Bucegi Sute de turiști au urcat duminica trecuta in munții Bucegi, pentru a sarbatori Ziua Sfinxului. Oamenii fiind convinși ca, in seara de 28 noiembrie, in preajma celebrului monument al naturii, pot simți o energie speciala. Aceste reuniuni au loc anual, pe 28 noiembrie, dupa ce s-a zvonit ca in aceasta zi, in locul cu pricina, la ora 16.45, razele soarelui ar forma o ”piramida energetica”, pe care oamenii o pot simți. Legenda a cucerit tot mai mulți adepți, incepand din 2015, iar evenimentul și locul au crescut in popularitate. Despre fenomenele inexplicabile care se petrec pe platoul Bucegilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti au urcat pe platoul Bucegi, la Sfinx. Potrivit legendei, in fiecare an, in 28 noiembrie, razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o piramida energetica, care ar avea puteri miraculoase. Multi au ramas pe munte si dupa ce s-a intunecat, asa ca au avut nevoie de ajutorul salvamontistilor…

- Mii de turiști au urcat pe platoul Bucegi, la Sfinx. Potrivit legendei, in fiecare an, in 28 noiembrie, razele soarelui ar forma deasupra faimoasei stanci o piramida energetica, care ar avea puteri miraculoase. Mulți au ramas pe munte și dupa ce s-a intunecat, așa ca au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor…

- Ziua Sfinxului -Piramida energetica, 28 noiembrie, salvamontiștii și jandarmii sunt pregatiți pentru o zi lunga The post Ziua Sfinxului -Piramida energetica, 28 noiembrie, salvamontiștii și jandarmii sunt pregatiți pentru o zi lunga first appeared on Partener TV .

- ATENȚIE! Salvamont-Salvaspeo Dambovița face recomandari turiștilor care vor participa la PIRAMIDA ENERGETICA de la Sfinx The post ATENȚIE! Salvamont-Salvaspeo Dambovița face recomandari turiștilor care vor participa la PIRAMIDA ENERGETICA de la Sfinx first appeared on Partener TV .

- Sute de proprietari de masini Tesla au ramas incuiati in afara autoturismelor sau nu au reusit sa le mai porneasca, dupa ce aplicatia utilizata pentru acest lucru afisa o eroare. Oamenii si-au scris nemultumirea pe retelele de socializare. Acestia au reclamat ca nu au mai putut sa se conecteze cu masinile…

- Un incident fara precedent a avut loc la telecabina din Busteni care face legatura intre statiune si platoul Bucegilor. Cabina care a pornit in prima cursa, duminica dimineata, a ramas blocata undeva intre piloanele 2 si 3.Cel puțin 10 persoane, muncitori la punctele de lucru ale telecabinei, au fost…

- Incident fara precedent la telecabina din Bușteni care face legatura intre stațiune și platoul Bucegilor. Cabina care a pornit in prima cursa, duminica dimineața, a ramas blocata undeva intre piloanele doi și trei. Peste zece persoane, toți muncitori la punctele de lucru ale telecabinei, au fost…

- O stanca dislocata de un urs din peretele muntelui s-a pravalit peste cablul telecabinei din Bușteni care face legatura intre intre statiune si platoul Bucegilor. Incidentul a avut loc duminica, la prima cursa a telecabinei, potrivit Adevarul.ro. La acea ora, in jur de 10 muncitori se aflau in telecabina…