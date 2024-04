Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de telefoane iPhone in China s-au prabușit cu 33% in luna februarie comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, continuand trendul puternic de scadere a cererii pentru principalul produs al grupului american Apple pe cea mai importanta piata externa a sa, transmite agenția Bloomberg, citata…

- Apple se lasa inca așteptata sa faca pasul spre piața telefoanelor pliabile, zvonurile spunand ca se lucreaza in acest moment la alte doua dispozitive, care se pot plia – o tableta de 7-8 inchi, din familia iPad-urilor și un gadget uriaș, de 20,25 inchi, care cel mai probabil reprezinta prototipul unui…

- Apple a lansat iOS 17.4 pentru iPhone. Aceasta actualizare, lansata in seara de marți, pe data de 5 martie 2024, include o serie de schimbari cerute de legislația europeana recenta, cu accent pe deschiderea catre magazinele terțe de aplicații, oferind astfel alternative la App Store. Iata de ce noutați…

- Apple a fost amendata cu 1,8 miliarde de euro pentru abuzuri in materie de streaming muzical. In ochii Comisiei Europene, Apple ar fi abuzat de poziția sa dominanta pe piața de distribuție a aplicațiilor de streaming muzical pentru utilizatorii de iPhone și iPad. Comisia Europeana a impus luni o sancțiune…

- Și-au scapat telefonul in apa și au fost sfatuiți sa il puna in orez, pentru a absorbi umiditatea. Sunt sfaturi de pe Internet pe care utilizatorii le-au luat in seama. Apple a reacționat la aceste sfaturi și nu incurajeaza acest truc. Utilizatorilor le este recomandat sa nu utilizeze surse externe…

- Daca nu fi scris 12 pe cutia noului flagship de la OnePlus, nu aș fi ghicit ca acesta este intr-adevar un smartphone nou. OnePlus 12 ia o lecție din carțile Apple și Samsung și ne aduce pe piața o generație de rafinament pe toate planurile, decat un dispozitiv nou, cu adevarat diferit. A fost nevoie…

- iOS 17.3 este disponibil de luni seara pentru smartphone-urile Apple, acesta aducand o functie menita sa ingreuneze efortul hotilor de a prelua controlul asupra dispozitivelor furate, transmite News.ro. Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani 70 de dolari , pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone uri, transmite Reuters.Gigantul american a anuntat luni pe site ul sau din China ca…