Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii asteapta dezvoltarea sistemelor de irigatii, in conditiile in care seceta, cel putin in ultima perioada, reprezinta o problema a agriculturii romanesti, a afirmat miercuri directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea. “In ceea ce priveste…

- Fermierii asteapta dezvoltarea sistemelor de irigatii, in conditiile in care seceta, cel putin in ultima perioada, reprezinta o problema a agriculturii romanesti, a afirmat miercuri directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea. "In ceea ce priveste…

- Fermierii asteapta dezvoltarea sistemelor de irigatii, in conditiile in care seceta, cel putin in ultima perioada, reprezinta o problema a agriculturii romanesti, a afirmat miercuri directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea."In ceea ce…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, se depun pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, potrivit unui comunicat…

- Fermierii ale caror culturi agricole au fost calamitate de seceta pot depune cereri de solicitare a ajutorului de stat la centrele locale ale Agenției de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Vrancea. Cererile pot fi depuse pana la data de 15 septembrie, inclusiv. Despagubirile se acorda doar…

- Peste 9.800 de fermieri au depus cereri de despagubiri pentru seceta, iar numarul potential de beneficiari estimat este 30.000, a afirmat marti directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea. "La sfarsitul lunii august, Guvernul Romaniei…

- Peste 9.800 de fermieri au depus cereri de despagubiri pentru seceta, iar numarul potential de beneficiari estimat este 30.000, a afirmat marti directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea."La sfarsitul lunii august, Guvernul Romaniei a aprobat…

- Peste 1200 de fermieri vranceni vor fi verificați in campania 2020 de inspectorii Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Fermierii fac parte din eșantionul de control stabilit la nivelul județului aferent schemelor de plata pe suprafața, masurilor de dezvoltare rurala, schemelor…