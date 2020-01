Pink doneaza 500.000 de dolari echipelor care lupta cu flacarile din Australia

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a postat un mesaj pe Twitter in care a anunțat ca va dona 200 de dolari pentru incendiile din Australia de fiecare data cand il va enerva pe antrenorul Darren Cahill (54 de ani). CONTEXT: In ultimele luni, Australia se lupta cu incendii devastatoare, care au luat viața…

- Pink a anunțat pe Twitter ca va dona pentru a veni in sprijinul intervenției pompierilor din Australia. Suma este una consistenta: jumatate de milion de dolari. „Sunt total devastata urmarind ce se intampla in Australia cu aceste incendii groaznice”, a scris Pink, sambata. Australia a chemat 3.000 de…

- In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese insa clasificat la nivel de urgenta miercuri dimineata, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat.Peste 1,1 milioane de hectare…

- Stare de urgența in mai multe regiuni din estul Australiei din cauza incendiilor de vegetație. Autoritațile spun ca 17 focare sunt extrem de periculoase și se raspandesc rapid din cauza vantului puternic.