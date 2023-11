Pilotul care a vrut să prăbușească avionul cu 80 de pasageri consumase ciuperci halucinogene. Credea că dacă oprește motoarele „o să se trezească” Pilotului aflat in afara serviciului care a incercat sa prabușeasca un avion a declarat din spatele gratiilor ca era sub influența ciupercilor halucinogene și ca a crezut ca daca prabușește avionul “o sa se trezeasca din efectul lor”. „M-am gandit ca daca opresc motoarele, o sa se provoace un accident și o sa ma trezesc”, […] The post Pilotul care a vrut sa prabușeasca avionul cu 80 de pasageri consumase ciuperci halucinogene. Credea ca daca oprește motoarele „o sa se trezeasca” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

