Stiri pe aceeasi tema

- Vremea deosebit de calda ne rasfața și joi, 9 martie, in sud-estul țarii. De vineri seara, aria precipitațiilor va cuprinde aproape toata țara, pentru ca sambata frigul sa se intoarca in forța in vestul, nordul și parțial in centrul țarii. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in cea…

- Vremea se va incalzi semnificativ și va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, saptamana aceasta, iar cea viitoare vor fi variații mai ales in privința temperaturilor din timpul zilei, potrivit prognozei pentru perioada 6 - 19 martie.

- Avertizare hidrologica pentru urmatoarele 48 de ore. Este vizata rețeaua hidrografica din Alba și județele din Vestul țarii In cursul acestei dimineți, Centrul Național de Prognoze Hidrologice din cadrul I.N.H.G.A. a actualizat Avertizarea hidrologica, in conformitate cu situatia hidrometeorologica…

- Un caine-soldat al trupelor ucrainene, special antrenat pentru misiuni de salvare și recunoaștere, a devenit eroul unei intamplari incredibile, petrecuta pe front. Vasile, un cane corso, a ramas blocat intr-o capcana de sarma ghimpata in apropierea tranșeelor rusești și și-a ros singur propria laba…

- Aproape 300 de mercenari ruși ai grupului Wagner au fost trimiși de pe front la spitalele din Ucraina, insa medicii refuza sa-i trateze din cauza bolilor pe care le au. Mercenarii ruși din regiunea ucraineana Luhansk se confrunta cu refuzul medicilor locali de a-i trata. Mulți sufera de SIDA, sifilis…

- Marea Britanie s-a angajat sa trimita elicoptere Sea King catre armata ucraineana „ca parte a sprijinului sau permanent", potrivit Sky News, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Militarii ucraineni au impodobit sambata (24 decembrie) un pom de Craciun in Bakhmut, in timp ce in departare se auzeau explozii puternice. „Craciunul in timpul razboiului este tot Craciun. Sarbatoarea ar trebui sa ramana o sarbatoare, indiferent de circumstanțele pe care le avem acum”, a declarat Roman…

- Ucraina a atacat sambata seara orasul strategic Melitopol din sud-estul tarii, aflat sub ocupatie rusa, au anuntat atat autoritatile pro-ruse, cat si fostul primar ucraiean al orasului, care este refugiat, relateaza Reuters.