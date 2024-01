Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii avionului Japan Airlines implicat in accidentul de marti de pe aeroportul Haneda din Tokyo nu au vazut aeronava cu care au intrat in coliziune pe pista de aterizare, a declarat joi pentru AFP un purtator de cuvant al companiei aeriene. „Nu am putut avea contact vizual (cu avionul Garzii de coasta…

- Pilotii avionului Japan Airlines implicat in accidentul de marti de pe aeroportul Haneda din Tokyo nu au vazut aeronava cu care au intrat in coliziune pe pista de aterizare, a declarat joi pentru France Presse un purtator de cuvant al companiei aeriene.

- In urma cu o zi, un avion a luat foc pe Aeroportul Haneda din Tokyo. Situația a fost dezastruoasa, iar in ciuda acestui lucru, sutele de pasageri de la bord au reușit sa fie evacuați in siguranța. O rominca stabilita acolo a explicat cum a fost posibil acest lucru.

- Autoritatile japoneze au declarat miercuri ca avionul de pasageri care s-a ciocnit marti cu un turbopropulsor al Garzii de Coasta pe aeroportul Haneda din Tokyo a primit permisiunea de a ateriza, dar avionul mai mic nu fusese autorizat sa decoleze, conform transcrierii conversatiilor cu turnul de control,…

- Poliția japoneza va verifica daca in cazul accidentului in care au fost implicate un avion de linie și un avion al Garzii de Coasta este implicata neglijența profesionala, potrivit Reuters.

- Un avion care ateriza pe pista aeroportului japonez Tokyo Haneda a luat foc. Potrivit postului public NHK, aeronava s-a ciocnit cu un aparat de zbor al Pazei de Coasta japoneze. ”Pilotul avionului Garzii de Coasta a reusit sa scape, fiind grav ranit, dar celelalte cinci persoane aflate la bord au murit”,…

- Toți cei 379 de pasageri, printre care 8 copii, și membri ai echipajului aflați la bordul avionului Airlines, care a luat foc marți pe pista Aeroportului International Haneda din Tokyo, au fost salvați. Pe rețelele de socializare au inceput sa apara imagini suprinse in interiorul avionului, transmite…

- Un avion de pasageri al companiei Japan Airlines a luat foc marti seara, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Potrivit televiziunii publice Nippon TV, exista informații ca avionul s-a ciocnit in momentul aterizarii cu un avion al Garzii de Coasta din Japonia, transmite Reuters.Imaginile…