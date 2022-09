Stiri pe aceeasi tema

- Expeditia efectuata de doi romani la Antipozi a trecut cu bine si peste cea mai cumplita etapa, traversarea a doua deserturi. Au declarat ca cei care ii vedeau „ne faceau fie nebuni, fie prosti“

- ■ Radu Paltineanu si Irina Repede fac o o temerara expeditie in tara-continent ■ recent, au ajuns la poalele celui mai mare monolit din lume ■ ei vor sa strabata Australia, de la nord la sud, itinerariul presupunind strabaterea a 13.000 de kilometri ■ Radu Paltineanu, din Piatra Neamt si prietena lui,…

- Echipa Under 12 de la CS Șoimii Campia Turzii a participat in perioada 26-28 august la etapa a IV-a a Circuitului Național de MiniRugby 2022, etapa care s-a desfașurat pe Stadionul STEAUA din București. Echipa antrenata de Valentin Fetița a facut parte din grupa B, alaturi de echipele CSS Unirea Iași,…

- ■ elevi de la Colegiul Roman Voda vor expune la Iași, in cadrul expoziției Genesis ■ manifestarea conceputa a avea un traseu itinerant va poposi ulterior la Piatra Neamț, București și Bruxelles ■ inițiativa aparține profesoarei Oana Cozma, in colaborare cu Mitropolia Moldovei și Episcopia Romano-Catolica…

- Din toamna acestui an, transportul public de calatori in Piatra-Neamț va fi realizat numai de societatea Troleibuzul. Schimbarile majore care vor avea loc, prin menținerea unui singur jucator in domeniu, apoi crearea coridoarelor de mobilitate cu sensuri de mers dedicate exclusiv acestui tip de transport,…

- In gradina Palatului Elisabeta, miercuri, Principesa Sofia va patrona, in numele Majestații Sale Margareta, ceremonia de premiere a Concursului internațional de creație originala ”Basmele Reginei Maria”, ediția 2022. La ceremonie participa peste o suta de elevi din Alexandria, Arad, Baia Mare, Bucuresti,…

- ■ manifestarea are loc in perioada 3 - 9 iulie ■ publicul meloman va putea audia muzica camerala, simfonica, jazz, tango, electronica si de opereta ■ Dupa doi ani de intrerupere, intre 3 si 9 iulie, Centrul pentru Arte si Cultura Carmen Saeculare organizeaza cea de a XLVII-a editie a Festivalului international…

- Poligonul Iosif Sirbu din București a gazduit saptamana trecuta etapa a 3-a a Campionatului Național de tir sportiv, arma cu aer comprimat, la care au participat și tragatorii de la CS Unirea – CSM Focșani 2007. Sportivii pregatiți de profesorul Aurel Giurgea au obținut cinci medalii – una de aur doua…