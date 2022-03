Pietonii indisciplinati in vizorul rutieristilor buzoieni! In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 177 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 58.000 de lei. In data de 9 martie a.c., polițiștii rutieri și de ordine publica au desfasurat activitati in trafic pentru prevenirea si combaterea evenimentelor rutiere care s-ar putea solda cu victimizarea pietonilor. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de Poliție Rutiera al IPJ Buzauau ajutat o familie de refugiați ucraineni al caror autoturism a ramas in pana de cauciuc pe DN2-E85. Redam integral, fara alte comentarii, comunicatul Biroului de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Buzau: „Ieri, in timp ce desfașurau acțiuni in trafic,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 184 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 42.000 de lei. Pentru ca nu au respectat regimul legal de…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 47.000 de lei. In intervalul 09.00-11.00…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 140 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 de lei. Ieri, polițiștii rutieri…

- In aceste zile de sarbatoare, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au retinut 4 permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate și au constatat…

- Astazi, 17 decembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau impreuna cu reprezentanți ai „Asociației Kara Dog Search & Rescue”, au desfașurat la Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Buzau o activitate inedita prin care copiii au descoperit de aproape autospecialele de…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau – rutieri, criminalisti, ofiteri de prevenire si de la Politia Animalelor -, impreuna cu reprezentanți ai „Asociației Kara Dog Search & Rescue”, au vizitat, vineri, Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere Buzau, ocazie cu care copiii…

- In data de 13 decembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au intocmit cinci dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier. Patru dintre ele au fost pentru conducerea unor vehicule pe drumurile publice (autoturisme și mopede) fara a poseda permise de conducere…