Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 ianuarie 2022, in jurul orei 16.20, polițiștii din Blaj au intervenit, pe strada Mihai Eminescu din comuna Sancel, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat, de 53 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un…

- In 2021, cel mai mare producator de automobile japonez, Toyota Motors, pentru prima data in istorie, a depasit gigantul american General Motors in vanzarile de masini pe piata americana, a anuntat miercuri canalul NHK TV.

- In seara de marti, 28 decembrie, polițiștii baimareni au identificat in trafic doi șoferi care au condus sub influența alcoolului. Unul dintre aceștia are 55 de ani, iar in timp ce a condus, a acroșat doua autoturisme parcate pe strada Marașești. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest…

- In urma accidentului, șase persoane au fost ranite și spitalizate. Incidente similare au avut loc in intreaga regiune. Nu departe de orașul german Bamberg, Bavaria, ploaia cu gheața a provocat un accident rutier in lanț in care au fost raniți oameni. Despre acest lucru a anunțat ziarul BILD joi, 23…

- A fost seara accidentelor, luni, la Pitești! Imediat dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit in zona stadionului Nicolae Dobrin, un alt accident a avut loc pe Bulevardul IC Bratianu. Potrivit primelor informații, 4 mașini au fost implicate intr-un accident, in zona Rectorat. In urma evenimentului au rezultat…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent in aceasta seara pe raza comunei Cornu Luncii, informeaza ISU Suceava. ”Au fost implicate patru persoane dintre care una este incarcerata (semiconștienta). Victima incarcerata, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost extras din autoturism și predat ambulanței”,…

- Accident rutier in aceasta dimineata pe strada Oborului din Baia Mare. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit primelor informatii, a rezultat o victima. La fata locului intervin echipaje SMURD si politie. In zona se circula greoi. Source

- Accident de proporții in Dambovița! Trei mașini s-au ciocnit și șase persoane au fost grav ranite in urma impactului violent. Doua dintre cele șase persoane au fost transportate la spital, de urgența, iar celelalte patru persoane au primit ingrijiri de specialitate din partea echipajelor de prim-ajutor…