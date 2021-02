Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce sambata seara, directorul general al Piețe S.A., Ionuț Nasleu, a transmis din Florida, unde se afla in concediu, ca ”prostul de Fritz, imi cere demisia” in urma incendiului de la sectorul de flori din Piața 700, duminica S.C. Piețe S.A a transmis o replica la acuzațiile primarului. „​Societatea…

- Teatru de slaba calitate, sambata dupa amiaza, la hala de flori din Piața 700. La 14 ore de la incendiul care a mistuit o parte a halei de flori, circa 200 de metri patrați, potrivit ISU Timiș, primarul Dominic Fritz a convocat o conferința de presa la locul incendiului. Nu, nu pentru a oferi soluții…

- Un incendiu devastator a mistuit hala de flori din Piața 700 din Timișoara in noaptea de vineri spre sambata, 13 februarie. Potrivit pompierilor, cauza a fost un cablu electric defect. Primarul Dominic Fritz a cerut Consiliului de Administratie al societatii Piete S.A. din subordinea municipalitatii…

- Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital (AIPC) cere Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa constate ca trei actionari ai Prebet Aiud actioneaza concertat in legatura cu societatea, conform unui comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres. "Asociatia Investitorilor pe Piata de…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat pe piata AeRO a BVB Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat joi pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul MAM. Societatea intră…

- Zece predicții pentru piața imobiliara in 2021. Colliers: Munca de acasa va deveni o practica obișnuita, iar prețurile in sectorul rezidențial vor stagna Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea…

- RESITA – Municipalitatea a introdus modalitatea moderna de validare a calatoriei. Mai mult decat atat, este valabila pentru intregul an scolar, spre deosebire de vechile legitimatii, care expirau intr-o luna! In urma cu trei luni, cu vreo zece zile inaintea Localelor, subiectul eliberarii lunare a…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu intenționeaza sa o felicite pe Maia Sandu cu ocazia victoriei in alegerile prezidențiale. Dimpotriva, declara ca acest rezultat s-ar fi darotat contracandidatului ei, Igor Dodon. In schimb, PCRM ii propune Maiei Sandu sa faca 2 pași importanți, daca vrea…