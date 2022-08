Piesele care ne plimba, intr-un mod complet nou, prin povesti pe care le cunoastem Na-no, Tamaz, Ikarus si Round Light aduc, in acest inceput de august, doua piese care ne plimba prin timp, ne prezinta, intr-un mod paradoxal, familiaritate și noutate, și ne transpun in povești pe care le cunoaștem deja, dar intr-un mod nou, cu un vibe chill sau deep. Cele doua piese semnate de artiștii I NAME IT ne ajuta sa privim lucrurile altfel, sa interpretam poveștile pe care le știm intr-o forma noua, dar ne fac și sa ne deconectam de la tot ce inseamna prezent și sa ne proiectam intr-un loc in care totul este exact așa cum ne dorim. Na-no și Tamaz aduc o noua interpretare piesei „Watermelon… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 17 iulie, buzoienii pot vizita expoziția ”Chihlimbar baltic, provenit din contrabanda, indisponibilizat de DIICOT, valorificat de ANABI, expus la muzeu”, in organizarea Muzeului Județean, in parteneriat cu Ministerul Justiției din Romania și Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.…

- Aproximativ 250 de elefanti vor fi relocati pana la sfarsitul lunii iulie in Parcul National Kasungu, situat in centrul statului african Malawi intr-o regiune in care aceasta specie a disparut aproape complet, numarand in prezent doar 50 de exemplare, in comparatie cu cele peste 1.200 recenzate in…

- A venit vara. Si impreuna cu ea, toate schimbarile pentru care nu suntem niciodata pregatite, dar pe care sfarsim prin a le accepta de la sine, ca doar o data e vara-n an si parca totusi ne place de ea...Vara femeilor este un subiect deosebit si pe alocuri sensibil. Pentru ca vara este despre…

- A IV a editie a Festivalului National al Sporturilor Nautice si pe Plaja organizat de Clubul Nautic Roman CNR si Universitatea Ovidius din Constanta UOC prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS , in colaborare cu Primaria Techirghiol si Directia Judeteana pentru Tineret si Sport DJTS Constanta…

- In loc sa fie pasionat de mașini sau sport, un tanar din București are o pasiune foarte mare pentru papușile de porțelan. Barbatul are o colecție unicat de 1.800 de astfel de papuși și are in plan s-o mareasca. Reporterii Antena Stars au realizat un interviu cu tanarul, chiar in casa lui plina cu papuși.

- Armata rusa a declarat vineri ca a ‘eliberat complet’ combinatul siderurgic Azovstal din orasul strategic Mariupol, in sud-estul Ucrainei, dupa capitularea ultimilor soldati ucraineni prezenti acolo, noteaza AFP. ‘De la 16 mai, 2.439 de nazisti din (regimentul) Azov si soldati ucraineni blocati in uzina…

- O parte dintre jucatorii de naționala ai Angliei s-au amuzat copios pe seama lui Jack Grealish (26 de ani). Mijlocașul lui Manchester City a parut de-a dreptul inspaimantat atunci cand a fost provocat sa arate locul nașterii pe harta Regatului Unit, pe care nici macar nu a recunoscut-o. ...

- „Ceva de genul acesta se intampla foarte rar, deoarece animalul este foarte slab camuflat daca traiește in salbaticie. Cu o asemenea culoare, șansele de supraviețuire sunt scazute”, au transmis reprezentanții gradinii zoologice din Sababurg, landul german Hessa, informeaza Bild.Mama este Emma, o femela…