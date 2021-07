Piesa ta de dragoste din aceasta vara: Foothills – Just Like This (ft. Sam Day)

Stiri pe aceeasi tema

- Golan revine cu piesa electro „75″, in colaborare cu Valeria Stoica. Piesa „75″ face parte din al doilea album de studio, intitulat „1″, care va fi lansat pe 12 august. Versurile cantecului au fost scrise de Mihai Ristea și Valeria Stoica, muzica a fost compusa de Mihai Ristea, Alexandru Burcea și Florian…

- Incheiem aceasta saptamana cu o super veste: Otilia doar ce a lansat noul ei single “Seu Corpo”. Piesa aduce in prim-plan iubirea, iar versurile subliniaza puterea pe care acest sentiment il poate avea asupra noastra. Videoclipul si versurile ajuta piesa in aceasta materializare a sentimentului de iubire…

- Noua piesa a Claudiei aduce in prim-plan iubirea, speranta si puterea unui zambet. Versurile reprezinta sprijinul de care ai nevoie atunci cand suferi. Sunt instrumentul cu ajutorul caruia poti invinge orice obstacol si poti spera din nou. “Perfecta nimanui” reprezinta mai mult decat o piesa. “Este…

- Recent ajunsa in Top 3 cu single-ul hit „Bed”, RAYE se intoarce cu piesa „Call On Me”, compusa alaturi de Billen Ted, „Call On Me” este, cu siguranța, inca un hit pop / dance, pe care fanii lui RAYE il vor asculta pe repeat vara aceasta. RAYE a spus: „Am scris acest cantec intr-o zi in care sora mea…

- Cleopatra Stratan iși bucura fanii cu o noua poducție muzicala. „Ceasul bate iar” este cea de-a doua melodie de pe EP-Vorba de tine. Versurile și muzica ii aparțin artistei, iar de orchestrare s-a ocupat logodnicul ei, Edward Sanda, scrie SHOK.MD.

- Pe canalul de YouTube al trupei moldovenești etno-rock Zdob Și Zdub, a aparut un nou videoclip - piesa "Miorița" pe versurile lui Vasile Alecsandri. Piesa "Miorița" a fost lansata pe albumul "Bestiarium" in 2019. Un fragment din balada populara "Miorița" a scriitorului moldovean Vasile Alecsandri, s-a…

- Ionut Merkez, numit de fani si “Maluma de Romania”, iși surprinde admiratorii cu o colaborare inedita și lanseaza alaturi de Livia Pop „Pentru noi”, o piesa sensibila despre iubire, cu un vibe pozitiv, care te duce pe culmile fericirii. Așteptarile sunt mari, iar cei doi cantareți spera ca melodia va…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…