- Deși in urma cu cațiva ani promitea ca se cumințește, iar la un moment chiar s-a angajat, Dumi, așa cum il cunosc prietenii pe Dumitru Pașcuța din Gherla, a calcat din nou stramb și a ajuns la racoare, de aceasta data in Elveția. La 34 de ani, Dumi are la activ 10 ani de inchisoare, …

- Autoritațile anunța masuri draconice pentru toate persoanele care se intorc in Marea Britanie, din zone cu numar mare de imbolnaviri Covid Amenzi de 10.000 de lire și pedepse de 10 ani de inchisoare. Rezidenții din Marea Britanie și din Irlanda care se intorc din punctele fierbinți cu coronavirus se…

- Ultimele date privind rata de incidența a cazurilor de Covid-19, facute publice de CJSU Cluj, arata o scadere infima la Gherla, de doar 0,5 procente fața de raportarea precedenta. 1,59 la 1000 de locuitori era rata luni, fața de 1,64 cu trei zile in urma. O rata mai mare este la Dej, de 1,79, in …

- Fostul primar Ion Dumitrascu a fost achitat de catre magistratii gorjeni in dosarul penal pe care acesta il avea pe rolul instantelor de la Targu Jiu, dupa ce, in vara anului trecut, Judecatoria il condamnase la un an de detentie pentru acuzatia de a...

- Prin convenția de colaborare încheiata între Inspectoratul Școlar Județean Cluj și o companie IT, 28 de elevi clujeni din clasele a IX-a, sunt beneficiarii unor echipamente digitale. Elevii fac parte din clasele a IX-a, din…

- Rata de infectare la nivelul județului Cluj este de 3,93, cele mai mari probleme fiind în localitațile Sic (9,16), respectiv Borșa (11,84). Cluj-Napoca are o rata a incidenței de 5,03, în timp ce în Dej, Turda și Câmpia Turzii este sub 3.00.…

- Aproape 400 de persoane din zona municipiului Dej au solicitat urna speciala pentru a vota la alegerile de azi. Prefectul Mircea Abrudean a precizat, azi, ca la nivelul județului Cluj au fost depuse 1811 solicitari pentru urna speciala, 980 in mediul urban și 831 in mediul rural, dupa cum urmeaza: –…

- ”Astazi, 2 decembrie, Supercom a inceput colaborarea cu Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj, in urma participarii si castigarii licitatiilor publice initiate pentru servicii publice de salubrizare stradala si deszapezire, respectiv a serviciilor de colectare si de transport al deseurilor…