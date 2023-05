Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania a anunțat decesul sculptorului și pictorului Marcel Voinea, fost președinte al Filalei Craiova a UAP. Nascut la Bailești, in Dolj, artistul avea 71 de ani. Marcel Voinea a absolvit in 1977 Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,…

- Prins de autoritați in primavara lui 2020, barbatul a fost condamnat recentla 1 an și 6 luni de inchisoare. Mai avea o condamnare pentru furt calificat, scrie site-ul Alba24.ro.Fapta s-a petrecut in data de 20 septembrie 2020, dupa ora 21.00. Tanarul știa ca femeia locuiește singura deoarece in urma…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, cere demisia directorului Gradiniței cu Program Prelungit „Constantin Brancuși”, Camelia Balanescu. Potrivit edilului, situația creata in cadrul instituției, acolo unde parinții au fost puși sa semneze o declarație pe propria raspundere in caz de cutremur, este…

- Portretul „Eva”, realizat de Constantin Brancusi in a doua calatorie facuta in Romania, in 1937, pentru constructia ansamblului monumental de la Targu Jiu, va putea fi vazut in expozitia aniversara ce reuneste opere simbol semnate de Constantin Brancusi, la Palatul Cesianu-Racovita, potrivit news.ro.…

- Serie de replici și in aceasta noapte, dupa cutremurul de marți din Gorj. Cea mai puternica, de 4,2 grade. Precizarile INFP Pamantul din zona de centru și vest a Olteniei a continuat sa se zguduie și in aceasta noapte. Intre orele 22:00 – 05:00, in apropiere de Targu Jiu au fost inregistrate nu mai…