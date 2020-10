De cate ori nu v-ati trezit ca aveti de platit un consum de apa suplimentar, asa-zisele „pierderi“? Sau ca aveti un consum suplimentar care, in fapt, provine din necitirea la timp a apometrelor. Dar și din furturile vecinilor, din masluirea aparatelor care inregistreaza consumul sau a unor indecsi transmisi eronat. Sunt multe scari de bloc in Craiova care inregistreaza pierderi mari la retelele de apa. Consumurile enorme ajung sa fie platite de locatari.Uneori asa zisele pierderi se inregistreaza in subsolurile blocurilor. Alteori dezastrul din facturile de apa rece se datoreaza chiar vecinilor.…