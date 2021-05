Pierderi grele în rândul talibanilor în luptele cu forţele guvernamentale afgane (minister) Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP.



Talibanii si fortele guvernamentale s-au confruntat in mai multe provincii, inclusiv in fostul bastion insurgent din Kandahar, unde armata SUA a desfasurat sambata o "lovitura de precizie".



Alti 52 de luptatori talibani au fost raniti in ciocniri, a asigurat ministerul intr-un comunicat, fara a preciza…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

