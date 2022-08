Pierdere trimestrială de 43,8 miliarde de dolari pentru Berkshire Hathaway, conglomeratul miliardarului Warren Buffett Berkshire a generat totusi profit operational de aproape 9,3 miliarde de dolari, deoarece castigurile din reasigurare si ale operatorului feroviar BNSF au compensat noile pierderi ale asiguratorului auto Geico, la care lipsa pieselor si preturile mai mari ale vehiculelor uzate au stimulat daunele de accidente. Cresterea ratelor dobanzilor si a platilor de dividende au ajutat companiile de asigurari sa genereze mai multi bani din investitii, in timp ce intarirea dolarului american a sporit profitul din investitiile in datorii europene si japoneze. In ciuda pierderii nete uriase, ”rezultatele arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

