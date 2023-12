Stiri pe aceeasi tema

- Olivier Krumbholz (65 de ani) a anunțat ca se va retrage dupa Jocurile Olimpice de la Paris. Antrenorul naționalei Franței a fost la carma echipei din 1998, avand doar o pauza intre 2013 și 2015. Formația sa se dueleaza cu Norvegia pentru titlul mondial in aceasta seara de la ora 20:00. Marea finala,…

- Cristina Neagu și-a anunțat miercuri in mod oficial retragerea de la echipa naționala intr-o postare pe rețelele de socializare. Anunțul vine dupa intoarcerea echipei naționale de handbal de la Campionatul Mondial, unde Romania a incheiat pe locul 12, ratand șansa de a ajunge la Jocurile Olimpice.„Ce…

- Cristina Neagu (35 de ani) se retrage de la echipa naționala de handbal feminin, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de participare la Jocurile Olimpice de vara 2024 de la Paris, relateaza DigiSport.„Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit obiectivul.…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Ronei Hartner a ajuns in Romania in cursul zilei de miercuri, potrivit cancan.ro. Regretata artista va fi inmormantata vineri, 1 decembrie, la cimitirul Bellu Catolic din București.Miercuri, 29 noiembrie, sicriul cu trupul neinsuflețit al Ronei Hartner a fost depus…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va juca doua partide de pregatire in aceasta saptamana cu Muntenegru și Franța in perspectiva participarii la Campionatul European de anul viitor Selecționerul Xavi Pascual a convocat pentru aceste meciuri 22 de jucatori, cei mai mulți, 7, de la Dinamo, 5 de…

- Naționala de handbal feminin a Franței a caștigat cu un scor neverosimil prima repriza a duelului cu Letonia, scor 27-1. Meciul a facut parte din grupa 4 de calificare la Campionatul European și s-a incheiat 8-55. Franța, campioana olimpica en-titre, are de indeplinit o formalitate in drumul spre Campionatul…