- Un apel anonim la 112 a anunțat in aceasta dimineața ca la LIceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinium” a fost amplasata o bomba. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de la ISU Timiș, poliție și echipa pirotehnica a Serviciului de Acțiuni Speciale. Conform Inspectoratului Școlar Județean,…

- Medicii din Timișoara organizeaza o acțiune de informare privind vaccinarea și riscurile infectarii cu Covid-19. Aceasta va avea loc in bisericile catolice din municipiu. Cadrele medicale vor sta de vorba cu enoriașii la finalul slujbei.

- SCM Timișoara a obținut o victorie destul clara la reluarea Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au trecut pe teren propriu de CSA Steaua București cu scorul de 84-66, in epilogul etapei a 10-a. Timișoara a bifat a 6-a victorie a stagiunii fara Darrion Strong, cel mai bun marcator al echipei…

- Dupa ce pacienții au trecut prin boala Covid, in funcție de stadiul bolii, aceștia au nevoie de recuperare pentru a reveni la stilul de viața anterior. Medicii de la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara ofera indrumare celor ce au fost diagnosticați și au avut infecție cu SARS-COV-2.

- Formația pregatita de Robert Lupu a fost depașita clar ieri pe teren propriu de rivala din județul Hunedoara. A fost CFR Timișoara – Autobergamo Deva, scor 2-7, in runda a 11-a Ligii I la futsal. Rezultat in urma caruia „leoparzii” au ramas pe locul 3 in clasament. Timisorenii au acuzat si accidentarea…

- Marți, 23 noiembrie, a fost programat ultimul meci al rundei a 10-a din Liga I de futsal. Intalnirea s-a disputat in Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, unde formația locala, Futsal Klub Odorheiu Secuiesc (FOTO), a caștigat cu 3-2 in fața gruparii CS Luceafarul Buzau. Etapa a debutat sambata, 20…

- Prim-divizionara de futsal CFR Timisoara a obtinut un succes extrem de important, 5-2 la Buzau cu care in mare masura si-a asigurat accederea in play-off-ul actualului sezon, la chiar primul an de prima liga. CFR a dominat copios partida si a ratat ocazii monumentale, dar a marcat si goluri spectaculoase,…

- CFR Timisoara a obtinut o victorie importanta de clasament, la pas, in deplasare la Luceafarul Buzau, scor 5-2. Meciul din runda a 8-a a elitei a fost unul destul de spectaculos, „leoparzii” irosind mai multe sanse de gol pe langa realizarile contabilizate. Feroviarii de pe parchet au inceput foarte…