- La cateva ore dupa ce primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, fiul sau a formulat o reactie pe pagina sa de pe Facebook. Astazi, justitia din Romania a aratat inca o data ca este…

- Conducerea interimara a Primariei Sectorului 5 va fi preluata de Mircea-Horatiu Nicolaidis, viceprimarul caruia i-a delegat atributiile din 2 mai Cristian Popescu Piedone. Edilul a fost condamnat joi la patru ani de inchisoare cu executare.

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone – actual primar al Sectorului 5 – a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel București la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Sentința vine la aproape…

- Sentința pronunțata astazi de Curtea de Apel București in dosarul Colectiv duce automat la pierderea mandatului de primar pentru Cristian Popescu Piedone. Iata care sunt pașii ce trebuie urmați pentru desemnarea unui nou edil in Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit articolului 160 din Codul Administrativ,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat joi, de Curtea de Apel București, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul morților din clubul Colectiv. Edilul a plecat spre penitenciarul Rahova, unde va fi incarcerat, fara sa aștepte sa vina polițiștii sa-l ridice de la domiciliu.…

- Antonina Radu și George Petrica Matei, pompierii care au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau ca localul nu deține aviz de securitate la incendiu, au fost condamnați joi la 8 ani și 8 luni de inchisoare. Sentința pronunțata joi de Curtea de Apel București este definitiva. Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Bucureși a pronunțat joi decizia definivita in dosarul Colectiv. George Alin Anastasescu a fost condamnat la 11 ani și 8 luni, in timp ce Costin Mincu a primit o pedeapsa definitiva de 8 ani de inchisoare, iar Paul-Catalin Gancea de 6 ani. Curtea de Apel București micșorat astfel sentința…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte joi, 12 mai, sentinta in Dosarul Colectiv, dupa ce au avut loc deja mai multe amanari. In 15 aprilie, Curtea de Apel Bucuresti a amanat pronuntarea pentru 3 mai, ulterior fiind stabilita data de 12 mai. In 3 martie, magistratii au amanat…