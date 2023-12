Piedone dă 46.000 euro pentru biserici Primaria Sectorului 5 se pregatește sa aprobe alocarea a aproximativ 46.000 de euro pentru patru biserici din sector, in urma unei analize detaliate a cererilor de sprijin financiar venite din partea unitaților de cult. Proiectele de hotarare de consiliu vor fi supuse la vot in ședința programata pentru joi, 21 decembrie. Comisia care a evaluat cererile a analizat opt dosare primite de la diferite unitați de cult, dintre care doar patru au fost considerate eligibile pentru finanțare. Potrivit informațiilor primite de la Direcția Generala Economica, in bugetul Primariei Sector 5 se aflau puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

