Stiri pe aceeasi tema

- O firma subordonata Primariei Sectorului 5 din București a demolat in noaptea de marți spre miercuri chioșcurile amplasate ilegal de sindicatul de la metrou in stația Izvor. Operațiunea a avut loc a doua zile dupa ce in presa au aparut stenograme din dosarul DNA in care primarul Cristian Popescu Piedone…

- O firma subordonata Primariei Sectorului 5 din Bucuresti a demolat in noaptea de marti spre miercuri chioscurile amplasate ilegal de sindicatul de le metrou in statia Izvor, potrivit unor martori la operatiune consultati de G4Media.ro.

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, interceptat de DNA cand ii cerea lui Ion Radoi, liderul de sindicat de la metrou, o jumatate de statie de metrou pentru spatii comerciale, spune ca dupa 28 de ani in administratie nu poate face asemenea greseli elementare, informeaza G4media."Am…

- Stenograme consultate de G4Media.ro din ordonanta DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Radoi, arata ca primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi intarziat in mod intentionat sa demoleze chioscurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5. Procurorii DNA sustin…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi intarziat in mod intentionat sa demoleze chioscurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5, potrivit unor stenograme din ordonanta DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Radoi. Potrivit documentului, Piedone i-ar fi cerut…

- Stenograme publicate in exclusivitate de G4Media din dosarul in care Ion Radoi, liderul sindicat de la metrou, a fost pus sub urmarire penala prezinta o complicitate intre acesta și primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pentru a nu demola spațiile comerciale ale sindicatului. Mai exact, potrivit…

- Liderul de sindicat de la metrou, fostul deputat PSD Ion Radoi, a fost inculpat de DNA și plasat sub control judiciar pentru folosirea influenței de lider sindical și pentru șantajarea ministrului Transporturilor Catalin Drula și a directorului Metrorex Ștefan Paraschiv, potrivit unui comunicat al…

- La trei saptamani de cand a inceput operațiunea de demolare a spațiilor comerciale din stațiile de metrou, a venit randul celor din Gara de Nord sa fie puse la pamant. Acțiunea a fost anunțata marți dimineața, de primarul Clotilde Armand. „Am demolat construcțiile ilegale de la stația de metrou Gara…