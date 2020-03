Picturalul în teatru sau un spectacol de o nesfârşită tristeţe Regizorul creeaza monologuri, roluri si personaje si le adapteaza pentru actorii pe care si-i alege in distributie. Lucreaza cu tinere actrite, inclusiv cu studente de la UNAGE care, dincolo de personajul colectiv al fetelor din orasul dintre "stepa si limanul Nistrului", vizibil in momentele vocal-coregrafice sau de atmosfera scenica, au propriul monolog, propria poveste si incep sa prinda contur si individualitate actoriceasca, fiecare atingand, prin valorific (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Cotimanis este un nume de referința in teatrul și filmul romanesc. Deși are un CV de invidiat, acest lucru nu l-a scutit pe faimosul actor de ratarea unui rol dupa care tanjea.Pe Constantin Cotimanis, alias Bebe, il putem vedea atat la teatru, in diverse spectacole, cat și in noul sezon al…

- La inițiativa viceprimarului municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, doamnele din Organizația Femeilor Social Democrate Botoșani au creat proiectul „Hai la teatru!”, sub cupola caruia, in fiecare luna, vor fi invitați la teatru, cu prioritate, copii din medii defavorizate.

- Ca sa demonstreze ca se lucreaza la viitorul stadion al orașului, primarul din Targoviște a organizat un spectacol doar pentru jurnaliștii Libertatea!Afland ca reporterii vor fi pe teren, primarul a tocmit muncitorii sa vina pentru o ora la stadionul unde lucrarile sunt abandonate și sa se prefaca,…

- Avand ca fundament conceptual inedit – limba romana vazuta ca Patrie a tuturor romanilor, ca singurul resort capabil sa reconfigureze starea de ACASA, Rezidenta Internationala de Teatru „America de-acasa”, desfasurata in perioada 11 noiembrie – 22 decembrie 2019, la Centrul de Cultura „George Apostu”,…

- Ziarul Unirea FOTO: ,,Arata ca iți pasa” – Spectacol cartitabil la Cugir. Muzica, momente de dans, teatru și colinde tradiționale O noua ediție a proiectului caritabil ,,Arata ca iți pasa” s-a derulat joi seara la Centrul Cultural Cugir, eveniment organizat de Consiliul Elevilor Liceului Teoretic „David…

- Handbal Club Dobrogea Sud a facut spectacol in ultimul meci oficial din 2019 pe care l-a disputat, joi seara, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva celor de la CS Minaur Baia Mare. Echipa de la malul marii i-a luat tare pe baimareni, dorind sa isi ia revansa pentru infrangerea suferita in mansa…

- Amenda de 2000 de lei pentru Asociația Pride Romania! Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a considerat ca religia ortodoxa a fost defaimata intr-un spectacol de teatru, prezentat in luna iunie in saptamana Cluj Pride, care promoveaza comunitatea LGBT.

- Daca in audiții concurentii aveau nevoie de doua dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot in aplicația „iUmor”, in semifinala concurenții trebuie sa ii convinga pe toți trei, altfel sunt eliminați. Andrei Voicu revine pe scena, pregatit sa fie cel ales de jurați pentru ultimul loc din marea…