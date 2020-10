Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel de…

- In trimestrul doi din 2020, marcat sever de restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 82,9 miliarde de euro (2,7% din PIB), iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost…

- Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19) au continuat sa fie ridicate, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza…

- BCE imbunatateste perspectivele economice ale zonei euro in 2020, dar avertizeaza ca inflatia va ramane in teritoriu negativ Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei zonei euro in 2020, dar a avertizat ca inflatia va ramane in teritoriul negativ pana anul viitor,…

- BCE mentine dobanda-cheie la nivelul istoric de zero procente, dupa ce economia zonei euro a inregistrat cel mai mare declin din istorie, T2 Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, la cel mai scazut nivel din istorie, desi analistii se asteapta…

- Romania a fost, anul trecut, țara cu cele mai mici prețuri la bauturile alcoolice din toata Uniunea Europeana. La polul opus s-au aflat Finlanda, Irlanda și Suedia, scrie Agerpres.Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2019 era de peste doua ori mai mare in statul membru cu…

- Romania a avut anul trecut cele mai mici preturi la paine din intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate luni de Eurostat, precizand ca acestea au fost la aproape jumatate fata de media din UE.

- In iunie, producția industriala din UE a crescut semnificativ pentru a doua luna consecutiva, insa a ramas cu mult sub nivelurile inregistrate inainte de pandemia de coronavirus. Romania are a treia cea mai mare creștere, conform Eurostat, potrivit MEDIAFAX.Agentia de statistica a Uniunii…