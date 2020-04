PIB-ul Chinei a scazut cu 6,8% in primul trimestru Economia Chinei s-a contract in trimestrul intai pentru prima data in istoria sa, cu o scadere de 6,8% pe un an, provocata in cea mai mare parte de pandemia de COVID-19 care practic a blocat activitatea tarii, potrivit datelor statistice oficiale publicate vineri, relateaza AFP.



Aceasta scadere este mai putin pronuntata decat previziunile unui grup de analisti consultati de AFP (-8,2%).



Este vorba despre cea mai proasta performanta de la inceputul publicarii trimestriale a PIB in anii 1990. In ultimul trimestru din 2019, cresterea s-a inscris la 6% anual.



In termeni…

Sursa articol si foto: business24.ro

