PIB al zonei Euro creste sub așteptări - TradeVille Creșterea PIB, Susținuta De Sectoarele IT&C Si Comerț In primul semestru din 2023, economia Romaniei a crescut cu 1.7% ca serie bruta, avans susținut, in principal, de sectoarele IT&C si comerț, in timp ce industria a avut un impact negativ. Din punct de vedere al utilizarii PIB, creșterea s-a datorat in principal consumului final al gospodariilor si investițiilor, care au contribuit cu 2.5% fiecare. De asemenea, o contribuție pozitiva a fost inregistrata si in randul exportului net, acesta crescand cu 1% ca urmare a diminuarii importurilor de bunuri si servicii cu 1.7%. In ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

