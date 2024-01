Psihologul Mihaela Chirița, președintele „Asociației Pro Oncologia Exclesior”, i-a cerut primarului Andrei Carabelea susținerea pentru un proiect de amploare: un spital multidisciplinar in Piatra-Neamț. Cererea a fost facuta in cadrul ședinței de consultare publica, de luni, 22 ianuarie. „Vreau sa fac un spital din fonduri private. Eu am in spate fetele de la ”Daruiește viața” și vreau sa se implice și comunitatea. Sunt extrem de emoționata și vreau sa va intreb ca primar cum puteți sa ne ajutați?”, a spus Mihaela Chirița. Primarul Andrei Carabelea a raspuns ca o astfel de inițiativa se va putea…