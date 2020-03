Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in virsta de 57 de ani, din Roman, care fusese condamnat la doi ani de inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier, a fost prins recent de politisti si bagat in penitenciar. “Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat un barbat de 57 de ani, care se sustragea punerii…

- Un barbat de 46 de ani, din Roman, a fost prins in timp ce fura dintr-un supermarket si a fost retinut de politisti. “La data de 16 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de catre administratorul unei societați comerciale cu privire la faptul ca un barbat a sustras…

- Un barbat in virsta de 46 de ani, din Roman, care a fost prins furind produse alimentare dintr-un magazin, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. “La data de 11 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de catre administratorul unei societați comerciale cu…

- Un barbat in virsta de 32 de ani, din Dulcesti, care a agresat o persoana cu care a avut un conflict izbucnit spontan pe un tapsan din localitate, a fost identificat si incatusat de politisti. “La data de 10 februarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Dulcești au fost sesizați de catre un barbat…

- Un tinar de aproximativ 25 de ani, banuit ca a tilharit o femeie, este cautat de politistii pietreni care fac apel la populatie pentru identificarea lui, acesta fiind surprins de camerele video ale unei societati comerciale din municipiu. “Polițiștii de investigații criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Un tinar in virsta de 21 de ani, banuit ca este autorul mai multor spargeri, tinta predilecta fiind societatile comerciale, a fost incatusat recent de politisti. “La data de 3 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț, sub coordonarea unui procuror…

- Un tinar de 29 de ani, din Piatra Neamt, care a tilharit o femeie in plina zi pe o strada din municipiu, a fost bagat “la beci” de oamenii legii. “La data de 27 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați de catre o femeie de 59 de ani, despre faptul […] Articolul…

- ■ un barbat din Roznov cautat la nivel international pentru omor a fost prins in Bacau ■ fapta ar fi fost comisa in Barcelona, in 2019 ■ Un barbat de 33 de ani, din Roznov, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile spaniole, a fost depistat, recent de politistii…