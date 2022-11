Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Timișoarei, in Piața Victoriei, pregatirile inaintea deschiderii oficiale a Targului de Craciun sunt in toi. Duminica dupa-masa, targul ii va intampina pe primii vizitatori.

- Luni, 21 noiembrie, in centrul orașului, a ajuns și bradul de Craciun, inalt de 16 metri, care va fi decorat cu șiruri de led-uri galbene, 14.000 de puncte luminoase și 300 de globuri de culoare roșie.

- Startul sarbatorilor de iarna se va da in 5 decembrie, in Fagaraș o data cu aprinderea luminilor de sarbatori. Tot atunci va avea loc și deschiderea Targului de Craciun, in parcul central din fața Primariei Municipiului Fagaraș. Pentru ca ne dorim sa cream o atmosfera de sarbatoare incarcata de bucurie,…

- Targul de Craciun din iarna aceasta iși va deschide porțile in Piața Victoriei, duminica, 27 noiembrie, de la ora 18:00. Centrul orașului va cuprinde multe atracții și spectacole, iar Primaria Timișoara a transmis deja un program pentru luna decembrie.

- Festivitațile dedicate sarbatorilor de iarna vor debuta in Brașov pe 30 noiembrie, cand va avea loc deschiderea oficiala, cu aprinderea luminițelor de Craciun. Anul acesta iluminatul festiv ajunge și in afara centrului istoric, și va fi extins și pe marile bulevarde, iar momentul va fi marcat cu un…

- Tradiționalul brad de Craciun din New York a fost instalat in Rockefeller Center, iar organizatorii se pregatesc pentru evenimentul din 30 noiembrie, cand se vor aprinde cele 50.000 de luminițe. Bradul din acest an are o inalțime de 25 metri. Aprinderea luminițelor din bradul din fata Centrului Rockefeller…

- Cum se pregatește de sarbatorile de Craciun, fiecare oraș din Alba: targuri de criza și iluminat festiv cu porția Sarbatorile de Craciun se vor derula fara stralucirea de alta data, in aproape toate orașele din județul Alba. Administrațiile locale incearca sa iși reduca consumurile de energie, dar sa…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca PMB cauta parteneri pentru suplimentarea iluminatului ornamental si festiv, exclusiv cu decoratiuni LED, pentru perioada sarbatorilor de iarna, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…