Stiri pe aceeasi tema

- Piata de smartphone-uri din Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare, astfel ca, din punct de vedere valoric, piata a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ…

- Piata de smartphone-uri a inregistrat in primul semestru o crestere de circa 40% in valoare, cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai scumpe, cu durata a bateriei mai mare, potrivit Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de…

- Piata de smartphone-uri din Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare, astfel ca, din punct de vedere valoric, piata a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ 40%…

- Comisia Europeana a aprobat marti achizitionarea companiei slovene Gorenje de catre grupul chinez Hisense, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Ambele companii produc şi furnizează electrocasnice pentru uz casnic, cum ar fi frigidere şi maşini de spălat. …

- Numarul consumatorilor casnici de electricitate care parasesc piata reglementata si aleg sa incheie contracte noi, pe piata libera, a crescut de zece ori in ultimul an si jumatate, ajungand la aproape 1,2 milioane de consumatori, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in…

- Românii sunt la curent cu inovațiile în tehnologie, precum Inteligența Artificiala, potrivit rezultatelor cercetarii de piața comandate de Huawei și derulate în iunie 2018. Astfel, 88% dintre aceștia au auzit de Inteligența Artificiala și, dintre cei care au auzit despre…

- In ceea ce priveste variatia lichiditatii in piata, la inceputul anului erau 20 de miliarde de lei in piata din Romania, iar in ultimele sase luni volumul a scazut la sase-sapte miliarde de lei. Aceste fluctuatii de llichiditate duc la cresterea ratelor dobanzilor. Alte declaratii: …

- Schimbarea furnizorului de energie electrica Consumatorii casnici de energie electrica îsi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi însa din piata reglementata, precizeaza Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei. În…