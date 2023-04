Piaţa smartphone-urilor a scăzut pentru al cincilea trimestru consecutiv Piata smartphone-urilor a pierdut alte 12 procente in primul trimestru al acestui an, conform analizei facute Canalys, care spune ca scaderea a fost in parametrii asteptati de analisti. Apple, liderul din trimestrul anterior, are acum trei procente in plus fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa, cu 21% din piata pierde primul loc in clasamentul celor mai mari producatori de smartphone-uri. Pe primul loc revine Samsung, desi pierde 2% fata de anul trecut. Diferenta acum este de doar un procent intre Samsung si Apple, dupa ce in aceeasi perioada a anului trecut era de trei procente. In clasamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

