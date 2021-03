Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a declarat luni, la Antena 3, dupa o discuție intre premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și cei 7 edili bucureșteni, cu privire la situația epidemiologica din Capitala, ca deși carantina da rezultate in incetinirea raspandirii virusului, totuși…

- Guvernul ia in calcul modificarea restricțiilor de circulație, din cauza creșterii numarului de cazuri noi. Surse guvernamentale susțin ca executivul ar urma sa modifice ora de la care se aplica restricțiile de circulație pe timpul nopții

- Autoritațile municipale ale capitalei vor redeschide in aceasta saptamina circulația rutiera pe strada Maria Cebotari din centrul Chișinaului, transmite MOLDPRES. Potrivit informațiilor prezentate de administrația publica a municipiului Chișinau, lucrarile pentru redeschiderea circulației rutiere pe…

- Incepand cu data de 29 ianuarie a.c., ora 10.30, DJ 713, pe sectorul de drum DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Saua Dichiului – Cabana Piatra Arsa, a fost inchis circulatiei publice, pe o perioada nedeterminata, din cauza unei avalanse.In zona au intervenit mai multe utilaje, pentru inlaturarea zapezii…

- Va informam ca incepand de astazi, 29 ianuarie a.c., ora 10.30, DJ 713, pe sectorul de drum DN 71 – Post-ul IPJ Dambovița: Drumul județean 713, inchis circulației rutiere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii de la rutiera au fost prezenti pe raza intregului judet, actionand pentru cresterea gradului de siguranta in trafic, prevenirea producerii unor evenimente rutiere si combaterea incalcarii regulilor de circulatie pe drumurile publice.In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au depistat,…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Butimanu efectueaza cercetari in cazul unui barbat de 28 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 101 B, pe raza localitatii Movila, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind totodata implicat intr-un eveniment rutier…

- Dupa ultima vizita in teren, primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a transmis ca, cel tarziu in primavara, Parcul Mitropoliei va avea o infatisare cu totul diferita de ceea ce au in memorie cetatenii. Se inlocuiesc pavajele, este reamenajat locul de joaca, este modernizat iluminatul si inlocuit…