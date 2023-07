Stiri pe aceeasi tema

- Piața Norilor din Sectorul 4 al Municipiului București a fost redata, astazi, comunitații, dupa aproape doi ani in care vechea cladire, nesigura și insalubra, a fost inlocuita cu una noua, moderna și autorizata ISU. Aici au revenit producatorii și comercianții autohtoni, cu o vasta experiența in…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a subliniat, vineri, ca vinovatii pentru neregulile din azile trebuie pedepsiti, sustinand ca "PSD, mai ales in ultima perioada, a dovedit ca trateaza astfel de probleme cu extrem de multa responsabilitate", relateaza Agerpres.Intrebat de jurnalisti daca este…

- Piata Norilor s-a redeschis, vineri, dupa ce a fost modernizata de administratia locala a Sectorului 4. Prezent la redeschiderea pieței, primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a afirmat: „Demonstram ca se poate sa schimbam cartiere, pentru ca aceasta piata nu a fost pana acum doi ani decat un loc in…

- Conducerea DGASPC Sector 4 a fost demisa de primarul Daniel Baluța dupa ce un centru pentru minori a fost inchis in urma controalelor.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a decis sa ia masuri in urma constatarii unor deficiențe la o locație unde erau gazduiți șase minori aflați in grija Direcției Generale…

- In urma cu cateva zile, Sectorul 4 al Municipiului București a ridicat in SICAP procedura de licitație publica pentru proiectarea și execuția Maternitații Bucur, aflata sub jurisdicția Spitalului Sf. Ioan. Anunțul a fost confirmat și de catre Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, care a prezentat și…

- Noul pasaj rutier suprateran din zona Autostrazii Soarelui a fost deschis, vineri, in prezența prim-ministrului, a vicepremierului Marian Neacșu, a primarilor sectoarelor 3 și 4. La deschidere, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca noul pasaj salveaza vieti si calitatea aerului. „Multe…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat sambata, 20 mai, ca lucrarile de consolidare a planseului de beton peste Raul Dambovita vor demara in 2025 și vor dura intre doi si trei ani.„Sunt convins ca in a doua jumatate a anului 2024 vom finaliza proiectul tehnic, vom avea toata documentatia necesara…

- Guvernul a aprobat fonduri suplimentare pentru restaurarea Cazinoului din Constanța. Astfel, valoarea totala reavizata pentru acest obiectiv de investiții este de 236.230.000 lei. ”Scopul nostru este de a asigura finanțarea necesara pentru restaurarea in integritate și in condiții de calitate maxima…