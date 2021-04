Piața neagră a țigărilor își revine, după un an de scădere Piata neagra a tigaretelor s-a situat, in martie 2021, la 9,9% din totalul consumului, in plus cu 1,3 puncte procentuale fata de luna ianuarie, conform companiei Novel Research care precizeaza, de asemenea, ca aceasta este prima crestere semnificativa dupa mai mult de un an. Conform datelor transmise de Marian Marcu, director general Novel Research, intr-un comunicat de presa, cele mai mari cresteri ale pietei negre s-au inregistrat in regiunea Sud (plus 5,2 p.p. pana la 8,2%), Nord-Est, care continua sa fie cea mai afectata de comertul ilegal comparativ cu restul zonelor tarii (plus 4,6 p.p.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

