Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere au ramas nemodificate in zonele centrale din București și au scazut in mai multe cartiere ale capitalei, arata o analiza a Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Grupul internațional de moda Haute Couture Elie Saab și dezvoltatorul imobiliar Metropolitan Group s-au asociat pentru a lansa primul lor proiect rezidențial, Elie Saab Towers. Proiectul amplasat in zona Baneasa se va livra in prima parte din 2024, iar prețul apartamentelor vor incepe de la 600.000

- Dupa o explozia prețurilor din imobiliare din ultimii ani a venit și momentul unei prabușiri a pieței din București. Bula imobiliara s-a spart in ultimele luni, fiind o veste groaznica pentru investitori, dar, bineințeles, una foarte buna pentru cumparatori.

- ​Doua case gemene, construite pe un teren de 1000 de mp in nordul Capitalei, intr-un sat care a cunoscut o dezvoltare imobiliara exploziva in ultimii cinci ani, stau nevandute de aproape un an de zile. Initial dezvoltatorul le-a scos la vanzare la rosu, apoi pentru ca tot nu se vindeau le-a finalizat…

- Doua case gemene, construite pe un teren de 1000 de mp in nordul Capitalei, intr-un sat care a cunoscut o dezvoltare imobiliara exploziva in ultimii cinci ani, stau nevandute de aproape un an de zile. Inițial dezvoltatorul le-a scos la vanzare la roșu, apoi pentru ca tot nu se vindeau le-a finalizat…

- Problemele Europei in aprovizionarea cu petrol si gaze in aceasta iarna, din cauza conflictului cu Rusia, ar putea fi exacerbate de o noua criza pe piata, in care preturile sunt deja ridicate: o criza de lichiditati care ar putea duce la o crestere si mai mare relateaza Reuters. Guvernele europene au…

- Prețurile locuințelor au crescut considerabil fața de aceeași perioada a anului trecut. De exemplu un apartament cu 2 camere in zona Tineretului (INTRA CARTON) a ajuns sa coste in medie 97 de mii de euro in timp ce in zona Unirii prețurile ating și 109 mii de euro. Cea mai mare creștere de prețurilor…

- In așteptarea noului an universitar, studentii si parintii pot afla care sunt prețurile medii actuale de inchiriere pentru una, doua și trei camere și evoluția acestora fața de aceeași perioada a anului trecut.Astfel, uitandu-ne la București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov și Timișoara,…