Piața imobiliară din România, afectată de cutremurul din Turcia și războiul din Ucraina Șerban Trambițașu, un influent agent imobiliar, a fost invitat la podcastul lui Radu Țibulca și a vorbit despre ceea ce se intampla in acest moment pe piața imobiliara din Romania. ”Ceea ce se intampla acum in piața, marirea chiriilor cu peste 30%, este foarte firesc. Creditele și dobanzile au afectat piața de cumparare, iar romanii nu iși mai fac credite. Scazand cererea pentru cumparare, omul care intenționa sa iși cumpere o proprietate este nevoit sa inchirieze. Crescand cererea de inchiriere, a crescut și prețul chiriei. Dezastrul din Turcia, cutremurul care a șocat o lume intreaga, a afectat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a anului 2023 piața imobiliara din Romania a traversat o perioada extrem de tumultoasa. Prețurile pentru achiziționarea proprietaților a fluctuat extrem de mult iar singura ramura care a cunoscut o creștere constanta a prețului este cea a chiriilor.Se pare ca, pe langa teama romanilor…

- Indicele IRCC (Indicele de referința pentru creditele consumatorilor) s-a majorat de la 1% la 6% in decurs de 2 ani, dar prețurile apartamentelor nu au suferit corecții importante, arata o analiza a portalului Conso.r o , care explica acest fenomen și prin creșterea veniturilor debitorilor in ultimii…

- Majorarea TVA de la 5 la 9% pentru apartamentele sub 120.000 de euro, masura pe care guvernul o ia in calcul in noul pachet de masuri fiscale valabil de luna viitoare, alaturi de introducerea unor noi impozite si desfiintarea facilitatilor existente din breasla constructiilor va genera scumpiri in lant…

- Piața de asigurari din Romania ar putea atinge in acest an un record istoric, de peste 16 miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii polițelor, dar și ca urmare a interesului tot mai mare al romanilor pentru asigurari, in contextul cutremurelor din ultime vreme, estimeaza analiștii companiei de consultanța…

- Dupa „șapte luni consecutive de scadere“ a prețurilor cerealelor pe piața europeana, se constata și o scadere a inputurilor. Odata cu triplarea prețului ingrașamintelor in 2022, producatorii de cereale și-au cumparat azotul pentru campania 2023 la aproximativ 770 de euro pe tona, ducand costul de producție…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina, pe de-o parte, dar și problemele politice din Romania au facut ca țara noastra nu poata sa exploateze, pana acum, resursele de gaze din Marea Neagra, in condițiile in care Turcia a inceput extracția la un zacamant descoperit acum trei ani. Anca Dragu, fost ministru…

- Razboiul din Ucraina a devenit o amenințare directa pentru țarile de la Marea Neagra. Apele sunt acum un loc periculos chiar și pentru oamenii care merg la plaja in Constanța. Minele marine plutesc pe mare, departe de țintele inițiale. Nu sunt o amenințare doar pentru inotatori, ci și pentru traficul…

- Angajații aduși de peste hotare incep sa devina o obișnuința in firmele din Romania. Ca sunt din Turcia, Nepal, Ucraina sau chiar Italia, acest personal de import vine sa acopere golurile din piața muncii de la noi. Și astfel, dintr-o țara care exporta la greu forța de munca, Romania incepe sa devina…