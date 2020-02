Piaţa imobiliară de la Timişoara creşte la preţ, dar are o ofertă în scădere Piata imobiliara timisoreana ramane in topul marilor centre urbane din Romania, fiind depasita doar de Cluj si Bucuresti. De asemenea, se poate observa cresterea spectaculoasa a cererii, a cautarilor pentru noi apartamente, dar si o scadere a ofertei de pe piata. Cel mai recent raport de piața realizat de cei de la Imobiliare.ro releva ca ... The post Piata imobiliara de la Timisoara creste la pret, dar are o oferta in scadere appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

