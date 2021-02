Piaţa globală de chatboţi ar putea creşte la circa 9,4 miliarde euro, până în 2024 ”La nivel international e preconizata o crestere de 29,7% a pietei de chatboti intre 2019 si 2024 (valoare de circa 9,4 miliarde euro in 2024). Indiferent de zona de servicii, indiferent daca este vorba de finante, servicii bancare sau orice alt domeniu, consumatorii doresc asistenta non-stop. Din acest motiv, mai multe intreprinderi cauta sa dezvolte asistenti virtuali si chatboti pentru a se asigura ca raspund intrebarilor clientilor indiferent de ora sau zi. In prezent, aproximativ 69% dintre clienti prefera chatbotii fata de agentii umani, deoarece pot oferi raspunsuri adecvate la intrebari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

