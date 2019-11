Piata evenimentelor corporate din Romania inregistreaza anual o crestere de aproximativ 20%, companiile din domeniile farmaceutic, agricultura, IT, FMCG si auto fiind principalii organizatori de astfel de evenimente, releva un studiu realizat de o companie specializata in turismul de business. Daca pana acum 10 ani firmele organizau exclusiv sau in principal evenimente in tara, in prezent, datorita multitudinii de zboruri low-cost, opteaza din ce in ce mai mult pentru evenimente externe - atat intalniri de afaceri, cat si proiecte de tip incentive, Roma, Londra, Paris, Amsterdam si Berlin numarandu-se…