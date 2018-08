Stiri pe aceeasi tema

- In anul Centenarului Marii Uniri, Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC) solicita conducerii Ministerului Apararii Naționale și Ministerului Afacerilor Interne sa arboreze in mod permanent drapelul Romaniei pe turla Primariei Sfantu Gheorghe, in semn de respect pentru jertfa ostașilor romani…

- Avizele si autorizatiile vor fi mult mai accesibile pentru operatorii din industria turismului odata cu adoptarea de catre Guvern a proiectului privind descentralizarea Ministerului Turismului (MT), care prevede emiterea acestor documente de catre autoritatile locale, informeaza un comunicat al institutiei.…

- Tradiționala serbare campeneasca intitulata „Nedeia Sanpetrului” a fost marcata sambata și duminica printr-un program amplu cuprinzand manifestari cultural – artistice, susținute de peste 100 de artiști și oameni de cultura; competiții sportive, dar și un deosebit spectacol aviatic. „Nedeia Sanpetrului”…

- Avand in vedere ca odata cu sosirea sezonului estival, a vacanței de vara și a concediilor tot mai multi oameni aleg ca in activitatile zilnice sa se deplaseze cu bicicleta, Politia covasneana ofera cateva recomandari preventive pentru ca acestea sa nu fie sustrase: *Asigurati tot timpul bicicleta…

- Termenul pentru depunerea dosarelor in vederea inscrierii in programul pentru „Bursele RGT” Romania a fost prelungit pana in data de 10 iulie (a.c.), au anunțat, ieri, reprezentanții companiei Ready Garment Technology (RGT) Romania. Programul de burse lansat de RGT Romania se afla la a treia ediție…

- In concordanța cu misiunea instituționala și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale in marcarea „Zilei Internationale impotriva traficului si…

- 142 de contestatii au fost depuse in urma afisarii rezultatelor la Evaluarea Nationala, de catre candidații covasneni, conform informațiilor oferite ieri de reprezentantii Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Covasna. Din totalul contestațiilor, 31 au fost depuse la limba materna, 61 la limba romana…

- Incepand cu luna iunie a.c., in dotarea poliției rutiere covasnene a intrat un nou aparat radar, tip pistol, model TruCAM, destinat masurarii vitezei de deplasare a vehiculelor. Echipat cu o camera foto de mare rezoluție, acest echipament de ultima generație folosoște undele laser pentru masurarea vitezei…