- Piata de food&drinks service (restaurante standard, fast-food, cafenele, cantine, pub-uri si supermarket-uri) se va dubla in 2021 la 20 miliarde de lei, dublu fata de 2020 si in scadere cu 20% fata de 2019, conform estimarilor Hospitality Culture Institute.

- ”Numarul total de reclamatii primite de furnizorii de servicii postale a crescut cu 12% in anul 2019 (627.000 reclamatii), insa ponderea celor considerate ca fiind intemeiate (105.000) a ramas la 17% din total. Pentru 48.000 au fost acordate despagubiri, in valoare totala de 14,3 milioane de lei, insemnand…

- Conform site ului Licitatia.ro, valoarea licitatiilor publice in judetul Cluj de la inceputul anului 2020 si pana in prezent este de 3,37 miliarde de lei, ocupand locul al doilea patrulea dupa Bucuresti, Cluj si Timisoara.Piata achizitiilor publice reprezinta 9 10 din PIB din Romania. La un PIB de 239,6…

- ”Societatile de asigurare, autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), au subscris, in primele sase luni din acest an, prime brute in valoare de 5,6 miliarde lei, in crestere cu 3,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior”, a anuntat ASF. Cresterea volumului de prime…

- ​Firmele de asigurari au obținut venituri de 5,6 miliarde de lei din primele brute subscrise în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 3,4% fața de aceeași perioada a anului anterior, chiar daca veniturile din trimestrul doi au fost afectate de criza COVID-19, arata datele publicate…

- Pe șantierele țarii s-a lucrat și in pandemie. Piata materialelor de constructii din Romania a atins valoarea de 4 miliarde de euro Piata materialelor de constructii din Romania a crescut, in medie, in ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, pana la o valoare de circa 4 miliarde de euro, atinsa in 2019,…

- Piata materialelor de constructii din Romania a crescut, in medie, in ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, pana la o valoare de circa 4 miliarde de euro, atinsa in 2019, arata un studiu de specialitate intocmit de o companie globala de consultanta in management, publicat marti. Pe termen scurt,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, luni, ca trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta echivaleaza cu momentul intrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a precizat ca de acum incolo companiile din tara noastra se pot finanta mult mai usor. Florin Citu a fost prezent, luni,…