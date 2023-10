Piața de investiții imobiliare din România, nivel scăzut de tranzacții în prima jumătate a anului Primul semestru din 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 168 milioane de euro in Romania, aproape la jumatate comparativ cu nivelul anului trecut, tranzacțiile in segmentul industrial și logistic reprezentand aproximativ 36% din total, iar cele din segmentul birourilor circa 31%, potrivit raportului de piața Colliers pentru prima jumatate a anului. Acest rezultat slab nu este deloc surprinzator pentru consultanții Colliers, care au estimat inca de la inceputul anului ca portofoliul de tranzacții va incetini in comparație cu anii excepționali 2021 și 2022, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

