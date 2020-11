Piața de capital are nevoie de cât mai multe companii listate, iar perspectivele sunt foarte bune Reprezentanții Bursei de Valori și ai companiilor prezente in piața de capital sunt increzatori in perspectivele oferite și, deși volatilitatea a fost mare, anul 2020 a adus multe oportunitați. Pentru a dezvolta piața este esențial sa creștem comunitatea locala de investitori și sa aducem cat mai multe companii la Bursa. ”Este foarte important sa avem un dialog cu companiile și sa le familiarizam cu mecanismele pieței de capital pentru ca antreprenorii sa ințeleaga pe deplin avantajele acesteia. Am vazut din ce in ce mai multe companii mici și mijlocii care acceseaza piața de capital și sper… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

