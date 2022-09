Piața condimentelor crește în medie cu o rată anuală de aproximativ 4% la nivel european Și, datorita pandemiei de Covid-19, mai multe condimente promovate pentru funcțiile lor de susținere a imunitații au avut o creștere mult mai puternica in 2020 și 2021. Condimentele puternic promovate, cum ar fi ghimbirul, curcuma și usturoiul sunt din ce in ce mai solicitate de consumatori, atat atunci cand iau masa in oraș, cat și pentru gatit acasa. De la tradițional la inovație, condimentele sunt aproape nelipsite din orice preparat pentru ca, daca nu sunt clasicele „sare și piper”, cu siguranța in localurile cu specific etnic vom regasi soumak, șofran sau cardamom. Și, cu viteza cu care gusturile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a coborat, luni 5 septembrie, sub 0,99 dolari, pentru prima data in aproape doua decenii. A ajuns la cel mai scazut nivel din anul 2002. Lira sterlina este in corzi, dupa ce decizia Rusiei de a opri livrarea gazelor prin principala sa conducta spre Europa a sporit temerile privind evoluția…

- Numarul noilor cazuri raportate de variola maimutei a scazut in ultima saptamana la nivel global, au anuntat joi reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citati de DPA. In saptamana 15-21 august au fost raportate cu 21% mai putine cazuri decat in saptamana precedenta, au precizat expertii…

- Numarul noilor cazuri raportate de variola maimutei a scazut in ultima saptamana la nivel global, au anuntat joi reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citati de DPA, potrivit stiri.tvr.ro. In saptamana 15-21 august au fost raportate cu 21% mai putine cazuri decat in saptamana precedenta,…

- Aproape 2.600 de cazuri noi de COVID-19 Foto: Agerpres. Aproape 2.600 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi, iar la nivel national, incidenta infectarilor, cumulat în ultimele 14 zile, este putin peste 3 cazuri la mia de locuitori. A crescut si numarul persoanelor…

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari pe baril pana la ora 17:19 GMT (20:19 ora Romaniei), dupa ce a coborat la un minim al sesiunii de 99,09 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 4,93 dolari,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat marti ca numarul cazurilor de coronavirus s-a triplat in Europa in ultimele sase saptamani, reprezentand aproape jumatate din totalul infectiilor la nivel mondial. Ratele de spitalizare s-au dublat, de asemenea, desi numarul internarilor la terapie intensiva…

- Turismul reprezinta aproximativ 20% din produsul intern brut al Greciei si are un rol crucial in a ajuta economia sa iasa dintr-o criza a datoriilor care dureaza de un deceniu, urmata de pandemia Covid-19. “Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam…