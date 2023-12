Stiri pe aceeasi tema

- Noile taxe aplicate de Guvernul Ciolacu afecteaza piața imobiliara, iar din 2024 romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani pentru achiziția unei locuințe, din cauza majorarii taxei pe valoarea adaugata.

- Unele medicamente vor disparea de pe piața din cauza noilor masuri fiscale, spune Anca Dragu. ”Acest impozit pe venituri, pe cifra de afaceri, se spune, dar de fapt este pe venituri din care se scad anumite categorii de venituri, așa cum e scris in formula din legea publicata – se aplica și pentru…

- Urmeaza urgia? Fost ministru de Finanțe: ‘Unele medicamente ar putea sa dispara de pe piața, din cauza masurilor fiscale’Impozitul pe cifra de afaceri in cazul companiilor din farma ar putea duce la dispariția unor medicamente de pe piața, avertizeaza la RFI vicepreședinta USR Anca Dragu, relateaza…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca reforma fiscala nu va aduce ”atingere” oamenilor de rand și viseaza in mod direct afaceriștii care nu iți platesc in mod corect taxele catre stat.De asemenea, Marcel Ciolacu, a readus in discuție subiectul pacanelelor in interiorul orașelor și a subliniat faptul…

- Analiza bestjobs Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atat la nivel global, dar mai ales in Romania. Pe de o parte, concedieri semnificative in prima parte a anului au lasat foarte mulți candidați in cautare de job intr-o piața cu pretenții tot mai ridicate, iar pe de alta parte, impozitarea…

- Europarlamentarul Victor Negrescu explica de ce sunt necesare masurile fiscale anunțate de Marcel CiolacuMasurile fiscale anunțate de Guvernul Romaniei reprezinta soluții impuse de actualul context care necesita echilibrarea bugetului, combaterea risipei și uniformizarea regulilor, inclusiv prin scoaterea…

- Sindicalistii Cartel Alfa afirma, marti, ca pachetul de masuri fiscale initiat de Guvern este “o denumire mult prea eleganta pentru ceea ce este de fapt: o jecmaneala de tipul anilor '90, o alba-neagra cu cresteri care sunt de fapt taieri”. Sindicalistii sustin ca proiectul legislativ este incoerent…

- Furați și tradați de politicieni, polițiștii de penitenciare sunt amenințati cu pușcaria de șefii ANP, daca nu executa munca suplimentara forțata și neplatita. Polițiștii de penitenciare ies in strada joi, 21.09.2023, ora 11:00, la București, in fața Ministerului Finanțelor și blocheaza timp de cateva…