- Piata asigurarilor a ajuns la un volum al primelor brute subscrise de 3,19 mld. lei, in crestere cu 8,2%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru primul trimestru (T1) al anului 2021, informeaza Mediafax.…

- Metropolitan Life anunța o creștere de 22% a primelor brute subscrise pe trimestrul 1 din 2021, comparativ cu anul 2020, ocupand locul 2 in clasamentul celor mai mari companii de asigurari de viața din Romania., potrivit unui comunicat de presa. Pe primele trei luni ale anului 2021, Metropolitan Life…

- Piata romaneasca de arta a continuat trendul ascendent in prima jumatate a anului 2021, in ciuda perioadei de pandemie generatoare de criza la nivel mondial, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Artmark, cel mai mare operator in piata romaneasca de arta (aproximativ 85% din vanzarile…

- ”Consiliul Concurentei a demarat o ampla analiza pe piata materialelor de constructii in contextul semnalelor privind cresterea preturilor produselor, atat pe piata romaneasca, dar si la nivel international”, a informat autoritatea de concurenta. Astfel, Autoritatea de Concurenta va analiza evolutia…

- Autoritatea de supraveghere financiara din Marea Britanie a interzis Binance, cea mai mare platforma de tranzacționare a criptomonedelor din lume, relateaza BBC.Autoritatea pentru Conduita Financiara (FCA) a decis ca firma nu poate desfașura nicio „activitate reglementata„ în…

- Nasdaq (NDAQ) anunța ca obligațiunile emise de ELKO Group (ELKO Grupa AS), companie din Letonia ce activeaza in zona de distribuție de produse, soluții IT și electronice de consum, au fost admise la tranzacționare pe piața de obligațiuni Nasdaq Baltic First North de catre Nasdaq Riga incepand cu 14…

- Fondul forestier national a inregistrat, in 2020, o crestere de aproximativ 0,2%, fata de anul precedent, in timp ce volumul de masa lemnoasa recoltata s-a majorat cu 4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). La 31 decembrie 2020, suprafata fondului forestier era de…

- Companiile de asigurari detinute in Romania de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) au inregistrat in primul trimestru un volum total de prime brute subscrise de 146,2 milioane de euro, in crestere cu 16,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit rezultatelor preliminare publicate…