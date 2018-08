Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (48 de ani) a nominalizat cei 5 jucatori care l-au impresionat in mod special in Derby de Romania, incheiat 3-3. "Vrem sa vedem lucruri bune, faze frumoase și jucatori buni. Trebuie sa spunem lucrurile corecte, dar și pe cele mai puțin placute. Nistor și Mahlangu mi-au placut. Mihai…

- FCSB - DINAMO 3-3 // Mircea Rednic, cel care a antrenat de 3 ori in "Ștefan cel Mare" in trecut, a fost in tribunele Arenei Naționale la derby-ul dintre FCSB și Dinamo. "Puriul" se afla in Romania in cantonament cu noua sa echipa, Al Faisaly. "A fost un derby frumos, cred ca rezultatul e echitabil.…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost primul pentru Florin Bratu in calitate de antrenor al echipei din Stefan cel Mare. La finalul partidei, tehnicianul alb-rosilor a declarat ca rezultatul, 3-3, este unul echitabil, insa, cu putina sansa, in ultimele minute, Dinamo ar fi putut chiar sa...

- FCSB și Dinamo joaca azi in Derby de Romania. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Duelul dintre FCSB va fi și un duel intre cei mai buni jucatori ai celor doua formații, Florin Tanase vs. Dan Nistor. FLORIN TANASE Transferat…

- Dinamo i-a prelungit contractul lui Katsikas. Dupa ce l-au convins pe portarul Penedo sa continue, oficialii clubului din Ștefan cel Mare au ajuns la un acord și cu fundașul grec Giorgos Katsikas, un alt titular care se afla la final de contract și pe care Florin Bratu dorea neaparat sa-l pastreze. …

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa meciul de miercuri cu FC Voluntari. "Mitraliera" i-a oferit un nou raspuns lui Adrian Mutu, cel care a declarat zilele trecute ca el a format actuala echipa a "cainilor". ...

- Viitorul lui Adrian Mutu la Voluntari este incert. Intrebat daca va continua și in sezonul viitor pe banca formației ilflovene, Adrian Mutu a raspuns: “Acum ma gandesc doar sa ne salvam. Ce fac eu din vara depinde foarte mult daca e vorba de Liga a II-a sau Liga I. Acest lucru conteaza si pentru club,…